Xoana González y su exesposo, Rodrigo Valle, se reencontraron en el programa ‘Magaly TV, la firme’, en donde se especuló que el fisicoculturista estaría nuevamente enamorado de una mujer que responde al nombre de ‘Ale’.

Enterada de la situación, la ‘exchica reality’ reaccionó incómoda y molesta. “¿Quién es ‘Ale’?”, preguntó a su exesposo, quien respondió que “desde que estamos solteros, yo soy libre”.

De otro lado, González indicó que su regreso de Argentina al Perú fue muy duro debido a su separación de Rodrigo Valle. Incluso, la modelo contó que quería ser madre.

“Siento que estos dos meses del proceso (de divorcio) me golpeó... él (Rodrigo) lo venía madurando. Llegué con la ilusión de ser madre y tuve que desarraigarme la idea del matrimonio”, reveló la argentina en ATV.

Xoana reclamó al deportista su negativa de viajar a Argentina para estar a su lado, en el tiempo que tuvo que quedarse en su país por una orden de captura que pesaba sobre ella debido al juicio por difamación que le ganó la modelo Melissa Loza.

“Si yo viajaba a Argentina, y me quedaba, ella no volvía al Perú. Esa parte en que dice que me necesita que esté con ella, se llama egoísmo”, dijo Valle a su exesposa.

Según el fisicoculturista, su matrimonio se terminó porque ambos se dejaron de amar. “Una relación se acaba por las dos partes. Ella habrá sentido que solo por mi parte, pero una relación se termina de mutuo acuerdo”, indicó.

“A mí no se me fue, yo tuve que desenamorarme”, respondió González.