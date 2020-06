Xoana González volvió a pronunciarse tras exponer que varios reclusos ven a través de Internet sus shows eróticos virtuales. La modelo argentina, por intermedio de su cuenta de Instagram, cuestionó el trato que reciben los reos en los distintos penales del país.

Previamente, la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ agradeció a los presos que vieron su reciente transmisión en vivo y les pidió dejar enviar fotos de sus genitales al número de contacto, aclarando que este es de su manager y no de ella.

“Me están escribiendo mucho por el tema de los presos y todo eso. Ellos no tienen nadie que les pregunten cómo estuvo su día, cómo durmieron o si les están haciendo bullying. En las duchas, ellos están expuestos. Pobre gente. Imaginen. No sé si tienen ayuda social, algún psicólogo ahí o un espacio para poder hablar. Hay gente sensible, quizás por ahí unos cuantos artistas que les gusta la pintura y no tienen la posibilidad. Están encerrados y no tienen chance de nada. La gente los critican, los discriminan, los miran raro”, precisó.

Asimismo, González indicó que la mayoría de exreclusos son discriminados cuando intenta reinsertarse a la sociedad.

“Alguien debería velar si tienen abrigo o si no están siendo agredidos. ¿Los vigilan en los baños? ¿Quién les cuida el cu** a esa pobre gente? Hay gente bien encerrada, pero también hay muchos inocentes que después lo demuestran. ¿Cómo salen después de eso? Hay mucha discriminación, después salen y quién los contratan. ¿Cómo se reintegran al mundo laboral? Son discriminados de por vida. Ellos se arrepienten y lo pagan. Hay mucha gente que está abandonada, sin cariño, sin abrigo y sin computadora para ver ningún show. Ojalá consigan computadora para el 20 de junio”, concluyó.

