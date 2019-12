Xoana González se pronunció a través de su cuenta de Instagram tras la transmisión del programa el ‘Valor de la Verdad’ que conduce Beto Ortiz. La argentina aseguró que su presencia en el set se debe a que, en ese momento, aún mantenía una relación con Renzo Spraggon ya que el video fue grabado hace un mes.

“El valor de la verdad de Renzo se grabó el 7/11 ese día terminamos y ya habíamos terminado una semana antes ( busquen el programa de Magaly ahi esta la fecha) y volvimos a hablar para ver que nos pasaba pero después de su valor de la verdad se terminó definitivamente, después de esa grabación (7/11)”, se lee al comienzo de su publicación.

Xoana dio a entender que su separación de Spraggon estuvo motivada por las respuestas que dio ante el bolígrafo. “No volvimos a vernos por obvias razones que verán en el programa hoy”, agregó.

Además aprovechó para mencionar que rescata lo mejor de esa y de sus anteriores relaciones. “Igual no me arrepiento, ya que recordé lo que era querer y dejarse querer, y así si todo lo que se vivió hubiera sido una ilusión aprendí que se puede volver a querer a otra persona después de haberme divorciado (…) Somos seres de luz viviendo experiencias humanas, totalmente imperfectos y venimos a aprender y ser felices. Pase lo que pase siempre creeré en las personas, en las miradas y en el amor xq simplemente es el motor de la vida

¿QUÉ HABRÍA PASADO ENTRE ELLOS?

La argentina habría tomado la decisión de separarse tras escuchar la respuesta de Renzo en la pregunta 19. “¿Te aprovechaste de la fama de Xoana González?…“La busqué porque me gustaba mucho y nos empezamos a hablar, luego se dio lo que se tenía que dar. Esto es un negocio, no quiere decir que la estoy utilizando. No es que no me conoce nadie, pero estando con ella, a pesar de que me gusta como mujer, pueden salir más cosas juntos. Los dos nos dedicamos a lo mismo (…). La vi como mujer, la parte sentimental es importante y la laboral también”, dijo el el modelo.

NUEVA PAREJA

“Yo hoy estoy en Moyobamba feliz y acompañada”, agregó, refiriéndose al viaje que realizó en compañía de su actual saliente, Javier González, un joven que es dueño de una pizzería y con el que se conoció cuando el hacia reparto a domicilio.