Xoana González a Melissa Loza: "Me arrepiento del daño que le hice"

Xoana González hace un mea culpa. La modelo argentina afirmó en una reciente entrevista que se siente "arrepentida" por el "daño que le hizo" a Melissa Loza .

En entrevista con Trome , González afirmó que le gustaría "tomarse un café" con la peruana para pedirle disculpas luego de las fricciones que hubo entre ellas.

"Quisiera tomarme un café con ella sin que haya prensa y decirle, de corazón, mirándole a los ojos, que me arrepiento del daño que le hice y a mucha gente", afirmó.

¿Qué fue lo que sucedió entre ambas? Xoana estuvo más de un año y medio en Argentina por la demanda de difamación que le interpuso Melissa Loza. Si bien González pagó la totalidad de la reparación civil, las notificaciones de pago no llegaron al domicilio de Loza.

Por ello, el Poder Judicial emitió una orden de captura en contra de Xoana. Sin embargo, el problema se solucionó y se levantó la orden de captura.

"Ya pasó todo, ya no soy más una criminal con orden de captura, con prisión efectiva y todo eso. Suena gracioso, pero no lo es, no es bonito ser una criminal para la justicia", dijo Xoana, anunciando su retorno a Perú.