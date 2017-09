Xoana González luce así tras disminuirse el tamaño de sus mamas 

Xoana González llegó al Perú y se hizo conocida por su irreverencia, sin embargo poco a poco también nos ha mostrado su madurez a través de algunas actitudes como esta de someterse a una cirugía de reducción de mamas para cumplir su sueño de ser madre.

"Me siento rara, me miro al espejo y me faltan mis cabezas de enano, pero estoy feliz porque es todo parte de un proceso y sé que preparar mi cuerpo para esta hermosa razón vale la pena! Qué loco como uno va madurando!", escribió Xoana González en su Instagram.

"Creo que estos actos que hago que me hacen sentir orgullosa, como alejarme de lo superficial, como morirme de hambre si es necesario pero no comer animales, como mil de cosas que nadie sabe que son mías, esas son las que me llenan el corazón", agregó la argentina.

En su red social, Xoana González también publicó una fotografía en la que se muestra muy contenta tras su cirugía. La modelo también continuará con su tratamiento de fertilidad.