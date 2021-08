Luego que la plataforma OnlyFans anunció que en el mes de octubre se comenzará a prohibir el contenido sexualmente explícito, la modelo Xoana González se pronunció al respecto al tratarse de principal fuente de ingresos.

En conversación con el diario el Trome, la modelo argentina señaló que ante las nuevas restricciones de OnlyFans, ella recurrirá a otras plataformas junto a su esposo Javier González.

“Si no es OnlyFans, será otra plataforma, no me dan miedo los cambios. Al contrario, es una oportunidad de salir de lo conocido y descubrir otro mundo, nuestros seguidores aman nuestros videos y estoy segura de que nos seguirán a donde vayamos”, dijo la modelo para el mencionado medio.

“Mi plan es hasta el último momento (octubre) seguir ofreciendo el mejor contenido en OnlyFans para todos mis suscriptores y tenemos un mes y medio para escuchar ofertas sobre otras plataformas”, agregó.

El sitio web OnlyFans, conocido por su contenido subido de tono y que ganó popularidad durante la pandemia del coronavirus, anunció que censurará todo contenido “sexual explícito” a partir de octubre.

La empresa basada en Gran Bretaña, que declara tener dos millones de “creadores de contenidos” remunerados por subir fotos y videos, indicó que aún permitirá la desnudez dentro de una “política de uso aceptable” aún en definición.

OnlyFans señaló en un comunicado que los cambios se dan en respuesta a preocupaciones de banqueros e inversores, mientras busca ampliar su audiencia más allá del contenido para adulto, con fotos y videos de cocina o yoga.

La red social de paga no permitirá contenido sexualmente explícito pero sí desnudos. ¿Esto afectará a sus miembros?