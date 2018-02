Xoana González no puede controlar sus celos y se desahoga en Instagram [FOTOS]

Fiel a su estilo, Xoana González aceptó públicamente sentir celos por su esposo Rodrigo Valle de Paz, con quien ha viajado a Colombia para participar de la Expofitness de Medellín.

La argentina contó haber sentido incomodidad cuando su pareja hizo una cola de una hora para conocer a Michelle Lewin, modelo fitness admirada a nivel internacional.

La ex chica 'reality' utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía del fisicoculturista saludando a la reconocida atleta y le hizo algunas advertencias.

"¡Te agarre justo pasándole tu teléfono!", escribió en la fotografía donde se ve al modelo argentino muy cerca a la atleta.

Pero eso no fue todo. Xoana González compartió la imagen con el esposo de Michelle Lewin. "Decidí tomar el toro por las astas. Rodri le conté todo al pelado gigante, esposo de tu amor Michel y le conté de la aventura de ustedes. Chicas ya saben si encuentran algo raro están autorizadas a hacer esto y okey, quizás es solo mi imaginación y realmente no encontré nada, pero ya lo hice", escribió.

"Siento celos, siento que no quiero comer más helados en mi vida, siento curiosidad que le dijo mi esposo al oído que no me quiere decir y encima se ríe, me siento ignorada cada vez que encuentra a uno de sus ídolos. Siento la necesidad de encontrarme con Brad Pitt o alguno así para hacerle lo mismo, la venganza será terrible", se desahogó Xoana con sus seguidores.