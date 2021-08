La modelo argentina Xoana González se pronunció sobre la reciente rivalidad entre las denominadas ‘Chicas de Tulum’, quienes se han mostrado separadas tras ser muy amigas. En una entrevista con el diario El Popular, la argentina dijo que ella también salió con hombre con dinero, pero no se dejó deslumbrar por ello.

“Las chicas Tulum pienso que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Yo de andar buscando novio millonario no va conmigo, porque soy súper romántica”, comentó al citado medio.

Xoana resaltó que no es una mujer interesada porque “he salido con hombres de mucho dinero y la verdad que no me llama la atención ese mundo, el dinero viene acompañado de un poder que te obliga a someterse a las decisiones de los demás”.

“Hay gente con dinero que se confunde no es el tipo de personas que me gusta a mí. Allá cada una busca lo que quiere es problema de cada una. Si se quieren demandar que se demanden, que vuelvan a Tulum juntas que se vayan a Tulum”, comentó en referencia a la demanda anunciada por Paula Manzanal contra quienes antes fueron sus inseparables amigas.

