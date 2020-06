Increíble. Xoana González evidenció que los presos de distintos penales del Perú tienen un regular acceso a Internet luego de agradecerles por sus mensajes de apoyo tras la transmisión de su reciente show erótico virtual.

Por intermedio de su cuenta de Instagram, la modelo argentina aclaró que el número al que le están enviando mensajes y fotos no es suyo ni de Aída Martínez, con quien realiza los candentes en vivos.

González señaló que el contacto es de su representante y pidió a los reclusos no enviar fotos de sus miembros viriles.

Pese a las inescrupulosas instantáneas que ha recibido su manager, la exparticipante de 'Bienvenida La Tarde’ no dejó pasar por alto los mensajes de apoyo que ha recibido.

“Quiero agradecer a todos los precios del Ancón. Yo sé que suena un poco extraño todo esto, creo que me van a juzgar. Todos los presos del Ancón, no sé cómo, pero tienen teléfonos y periódicos y vieron el show hot que hicimos con Aida (Martínez). Ellos pensaron que mi teléfono era el que salió en los medios. Ese no es mi teléfono, es el de mi manager, ella está horrorizada. Ya paren un poco, se asusta un poco. No le manden tantos pitos. Igual mandaron un montón de mensajes muy lindas y llenas de cariño. Les mando un beso, decirles que gracias y que son lo máximo. Ojalá que tengan computadora para el 20 de junio que es la segunda parte. Dijeron ahí que iban a ver cómo conseguían que alguien les de una computadora. Allá ellos, gracias”, aseveró.

“Dejen de asustar a la manager, que está un poco alterada y asustada. Tiene un poquito de miedo. El teléfono que ponemos WhatsApp es para los informes de los shows por videollamada y FacebookLive. No somos ni Aída ni yo. Dejen de mandar pitos, por fa. Gracias por el cariño, yo sé que tienen buenas intenciones. Los amo. Ahí llegaron un par de mensajes que mi manager los ha tomado como amenaza. Pero no. Me están diciendo que me olvidé del penal Sarita Colonia, del penal de Chimbote y del penal de Chincha. El de Ancón ya lo nombré. Bueno en fin, gracias a todo el sistema penitenciario del Perú. Ojalá tengan computadora el 20 , yo sé que lo hacen con buena intención. Los amo”, concluyó.

En 2014, Proinversión otorgó la buena pro al consorcio Prisontec para que instale bloqueadores de celulares y señales Wi-Fi en 33 establecimientos penitenciarios del Perú –los más peligrosos y hacinados–, que albergan a más del 90% de reos.

La instalación de estos sistemas ha sido progresiva desde el 2017 e incluso la empresa responsable denunció intentos de boicot para evitar el correcto montaje de los bloqueadores.

El proceso bloquea los servicios de operadores de telefonía e internet móvil, redes inalámbricas wifi y futuras tecnologías similares, con la colocación de paneles en el perímetro de cada penal.

Los paneles emiten señales de interferencia las 24 horas, para que ninguna comunicación pueda ingresar o salir del recinto y bloquear llamadas, el uso de WhatsApp, Facebook y otros medios.

El sistema permite monitorear y georreferenciar las llamadas de redes delincuenciales. Así, se reduce el accionar del crimen organizado desde las cárceles, que organizaba extorsiones, tráfico ilícito de drogas, robos y otros.

