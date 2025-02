Xiomy Kanashiro sobre su relación con Jefferson Farfán: "La que no quería oficializar era yo"

La modelo peruana Xiomy Kanashiro decidió responder a las especulaciones sobre su reciente ruptura con el exfutbolista Jefferson Farfán a través de su cuenta de TikTok.

Todo comenzó cuando una usuaria compartió una foto de ambos, que había sido publicada hace unos días por el deportista, acompañada del mensaje: "Como cuando Xiomy Kanashiro le pidió a JF que la presuma, él automáticamente".

Ante esta publicación, Kanashiro no dudó en responder: "Jamás le pedí nada, bella". Este comentario generó diversas reacciones entre los usuarios, incluyendo una persona que le recordó que "el dinero se hace y se construye".

La modelo no se quedó callada y aseguró: "Jamás estuve con él por dinero, soy independiente, créeme que no me sorprende su dinero".

Asimismo, otro usuario cuestionó que la comunicadora negara su relación con Farfán cuando fue la primera en enviar un comunicado. Sin embargo, Kanashiro aclaró: "La que no quería oficializar era yo, hablan mucho sin saber nada".

Finalmente, la también bailarina e influencer reiteró que su intención siempre fue mantener su romance alejado de los reflectores para "trabajar tranquila".

"La que no quería que esto se sepa era yo, ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre", concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.