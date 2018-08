Ximena Sariñana lanza nueva canción "¿Qué tiene?" | VIDEO

A través de su nueva canción “¿Qué tiene?”, Ximena Sariñana busca que sus seguidores se acepten tal y como son, se diviertan y disfruten el ahora, así como ella lo hace en su vida diaria.

“La música es una carrera donde uno puede hacer muchísimas cosas y a mí me faltan un montón”, explicó Ximena Sariñana, quien está satisfecha con sus logros.

Además, la cantante y actriz ha revelado que es la primera canción de su nuevo álbum, que busca ampliar las percepciones de los oyentes y marca una nueva etapa en su carrera, según declaró para 'Quién'.

“Esta primera canción refleja cómo me di la oportunidad de ser en mi totalidad, como mujer, como compositora, como artista, me acepté tal cual. Muchas veces la gente espera que te quedes haciendo el mismo tipo de sonido y eso nunca ha pasado en mi música, brinco de lado a lado haciendo lo que me gusta”, señaló Ximena Sariñana.

Ximena Sariñana ahora divide su tiempo entre su carrera musical y su hija Franca, quien tiene 3 meses y nació fruto de la relación que mantiene con el músico Rodrigo Rodríguez.