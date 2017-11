Al fin se manifestaron. Warner Bros. le respondió fuerte y claro a Gal Gadot sobre su pedido para poder participar en la secuela de 'Wonder Woman' . La productora de cine le aseguró a la actriz que el denunciado Brett Ratner no formará parte de sus nuevos proyectos.

La noticia fue dada durante una conversación de un representante de la empresa con Entertainment Weekly. Esta persona aseguró que el contrato de Ratner con el estudio expiró y no será renovado.

Asimismo, se explicó que Ratner ya no será parte de la adaptación de 'The Goldfinch', dirigida por Donna Tartt. Y, se informó que la compañía del acusado, RatPac Entertainment, ya no tendrá una oficina en los Warner Bros. Studios.

Brett Ratner se comunicó con el medio estadounidense, y confirmó todos estos hechos. Sin embargo, manifestó que fue una decisión propia, y que Warner Bros. no lo habría despedido. “En la luz de estas acusaciones, yo escojo personalmente alejarme de todo lo que tenga que ver con Warner Bros”, explicó.

“No quiero tener ningún impacto positivo o negativo en el estudio hasta que estos problemas personales se resuelvan”, finalizó. Como se sabe, la productora de Ratner, RatPac-Dune Entertainment, ayudó a producir 'Wonder Woman' como parte de su acuerdo de cofinanciamiento con Warner Bros.

Todo esto es consecuencia de las denuncias de acoso sexual contra Brett Ratner. Gal Gadot, quien ya se había retractado de asistir a una cena en su honor, explicó que no regresaría a 'Wonder Woman 2' si no alejaban al sujeto del proyecto, y finalmente esto hizo Warner Bros.