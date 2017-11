Las personas que te hicieron daño en la escuela obtienen lo que se merecen y así lo demostró Winona Ryder . Cuando era pequeña, la actriz se vistió con un atuendo “de chicos” para ir a su centro de estudios, y no solo recibió insultos por ello, sino también una golpiza.

"Llevaba una vieja casaca de chico deI Ejército de Salvación. Fui al baño y escuché 'Hey, maric**'. Luego golpearon mi cabeza contra un casillero, me caí al suelo y empezaron a patearme”, relató la actriz a The Huffington Post.

“Tuvieron que coserme y la escuela me expulsó a mí, y no a los culpables", explicó, con enojo al recordar ese momento. El hecho ocurrió el tercer día de clases, cuando ella tenía 10 años, y vivía en Petaluma, California. Tras ser expulsada, la actriz debió estudiar desde casa.

"Años después, fui a una cafetería y me encontré con una de las chicas que me pateó. Me dijo: 'Winona, Winona, ¿me puedes firmar un autógrafo?'. Entonces le dije: '¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que en séptimo pateaste a una niña?' Ella respondió que recordaba 'algo', y le dije: Era yo, jod***"

Cuarenta años después de esta situación, la actriz se encuentra cosechando éxitos en Hollywood. Recientemente, ella ha sido nominada al 'Globo de Oro' a Mejor actriz de televisión por su papel de 'Joyce Byers' en 'Stranger Things'.



Todo el relato de Ryder fue adjuntado como una fotografía en una publicación de Twitter, junto a una instantánea donde se le ve a la actriz usando el look que menciona. Este 'twit' ya tiene casi 200 mil retweets y más de medio millón de 'Me Gusta'.