Willy Rodríguez, músico: "Que sea la música un oasis donde descansar de tanta intensidad”

Con 28 años de trayectoria, Cultura Profética es una de las bandas más afamadas del reggae en español. Temas como “Ilegal”, “La espera” o “Para estar” han sido tomados por los enamorados para expresar sus sentimientos más profundos. Su vocalista, Willy Rodríguez, conversó con Perú21 sobre la gira Por Más, que los trae a Lima este sábado 9 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas para este memorable show están a la venta en Teleticket.

Este 9 de noviembre volverán a Lima.

Venimos, como se dice, “calientes”, porque ha sido una gira hermosa. No es para menos que se llame Por Más. Se siente que después de todos estos años, 28 años de carrera, de tantos logros y, desde lo bueno hasta lo malo, todo ha sido constante aprendizaje y evolución. Y venimos por más, porque sabemos que hay más y mejores cosas por venir. Esa es la energía que estamos dejando y recibiendo en cada ciudad. Tenemos un show muy bien elaborado para que sea una experiencia emocional, sensorial. Siento que es una linda alternativa para estos tiempos tan aguerridos en los que constantemente vemos lo malo que pasa en el mundo. No es ir por encima del sufrimiento de los demás, pero a veces nos estancamos demasiado en el sufrimiento y se nos olvida ser agradecidos.

El disco La dulzura, una de sus producciones más exitosas, está a punto de cumplir 15 años. ¿Este show que vienen dando es una especie de celebración?

No lo tomamos como tal, pero seguimos celebrando el hecho de que ese disco nos ha dado mucha vida. Creo que le tendremos un espacio especial a cada canción que hacemos de La dulzura en el concierto. También estaremos tocando temas de nuestra última producción, Sobrevolando.

Muchas de sus canciones hablan de problemas sociales. ¿Consideras que hace falta que los artistas toquen más estos temas?

Siento que hoy en día ya no recae sobre el arte hacer eso. Siento que los medios se han encargado de recalcarnos todos los días todo lo que está pasando, nada pasa desapercibido. Hasta la victimización es como un arma para hacerte popular; entonces, siento que ya hay demasiado de eso. En estos tiempos, he optado por dedicarme a elaborar ideas que nos unan y hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa, que sea la música un oasis donde descansar un poco de tanta intensidad. Que te dediques a recalcarlo ya cae un poquito en el protagonismo y en el egocentrismo. Siento que hemos empezado a desarrollar unas personalidades muy ególatras en las cuales necesitamos que la gente sepa que nosotros pensamos de cierta manera. Y no se trata tanto de si te importa mucho el tema o no, sino de que la gente sepa que me importa, como que estás señalando constantemente tu virtud de ser una persona superior emocionalmente. Creo que debemos enfocarnos un poquito más en lo dulce y en la dicha que es poder seguir viviendo, despertarte cada día y trabajar y echar para adelante a tu familia.

¿Cómo dar un mensaje positivo en un mundo tan negativo?

Creo que empieza con saber que realmente no es tan negativo como nos lo hacen ver. Prefiero enfocarme en todo lo positivo que sí está pasando alrededor del mundo. Nosotros, como proyecto, no somos millonarios, pero tenemos la dicha de poder pagar las cuentas, puedo llevar a mi hijo a la escuela. Creo que es suficiente para ser feliz y hablar sobre cosas lindas. Desde el amor, creo que todo cambia. Nosotros proponemos una vida mejor y lo hacemos con el ejemplo.

Ustedes decían que, en Puerto Rico, 4 de cada 10 personas escuchaban a Bad Bunny y las otras 6 a Cultura Profética. ¿Cómo se mantienen vigentes?

Muchísima más gente escucha a Bad Bunny, los números no mienten, pero siento que hay un buen balance. Cuando vas a la playa, escuchas a Cultura. Creo que hemos logrado conectar muy bien con la gente y somos una alternativa muy sensible en estos tiempos. Hoy, hay muchos artistas en el género urbano que tienen mucho éxito, pero la industria, en general, está bastante saturada y la gente lo está sintiendo. Creo que el hecho de que exista un proyecto como este, con una personalidad tan propia, hace que la gente se acerque.

¿Harías alguna canción con Bad Bunny?

Claro que sí, lo haría muerto de la risa. Siempre que hemos tenido la oportunidad de colaborar con alguien nos ha tocado aportar musicalidad y poesía. Siento que cada oportunidad así nos acerca a un nuevo público y podemos tocarlos con nuestra transparencia, que creo que es el mayor valor que tenemos. Toda oportunidad es buena.

¿Crees que la transparencia que mencionas ha sido la clave del éxito?

Sí, definitivamente, y hacer música de un lugar sensible y no oportunista ha sido el mayor éxito, porque hay mucha hambre de eso. Falta mucho de esto en la industria y nosotros hemos demostrado que sí se puede lograr una estabilidad siendo uno mismo.

¿Qué es lo que más satisfacción te ha dado en estos casi 30 años de trayectoria?

Poder ser nosotros y hacer música sin pensarlo demasiado. Hay unos temas que han sido más exitosos que otros, pero eso no nos ha negado la posibilidad de seguir explorando de manera instintiva. Nunca hemos sido ni muy mediáticos ni oportunistas. Creo que el mayor logro de un artista es poder formar parte de su público de una manera tan profunda y real.

Autoficha

“Somos transparentes y sinceros con lo que hacemos y tenemos una curiosidad muy genuina. Nos llevamos agradecimiento, tener el reconocimiento del público y la industria. Estamos tomando decisiones sólidas en nuestra carrera; se verán el año que viene”.

“Me encantaría ver que la industria estuviera abierta a hacerle camino a otros estilos y artistas, que hubiera más espacio para el cantautor, y que le den honor a los que se han tomado tiempo para aprender un instrumento, que haya cabida para esos artistas”.

“Si no fuera músico, me hubiera dedicado a la arquitectura, porque me gusta mucho todo lo relacionado al arte. Cuando terminemos esta gira, volveremos a finales de enero al estudio para grabar: va a ser un disco muy sentido. De las antiguas, mi canción favorita es ‘En la oscuridad’”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por WhatsApp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: