Se equivocó. William Luna se pronunció luego de borrar el video que subió a sus redes sociales donde se mostró completamente desnudo, cumpliendo así la promesa que hizo si Perú clasificaba a Rusia 2018.



"Estoy arrepentido de lo que hice, pero sí no quisiera que me digan cobarde. Me siento muy feliz por mi país. Pido disculpas", manifestó el cantante en entrevista a Capital.

"Yo siempre he tratado de mantener un perfil diferente a querer figurar en estas circunstancias, pero estoy muy contento por mi país", aseguró el intérprete de 'Nicha Chay'.



"Si lo hice es para no quedar mal conmigo mismo y con mi gente, pero mucha gente se ha reído. Pido disculpas a la gente que se ha sentido ofendida", agregó.

A través de su página de Facebook, el cantante también se pronunció sobre lo ocurrido en un comunicado donde nuevamente se disculpó con sus seguidores: "Si canté desnudo, fue porque una promesa se cumple y vergüenza no tengo, tendría vergüenza si dijeran que soy un hombre sin palabra".