Will Smith rompió su silencio y decidió responder a las recientes revelaciones de su esposa, Jada Pinkett Smith, que estarán en su próximo libro de memorias, ‘Worthy’, el cual será publicado el 17 de octubre. En el libro, Jada Pinkett Smith reveló que ambos decidieron separarse hace siete años.

La actriz afirmó que la pareja dejó de estar oficialmente junta en 2016 y que desde entonces han estado viviendo “vidas separadas”. En una respuesta electrónica proporcionada al diario The New York Times, Will Smith expresó que las revelaciones de su esposa en su libro “lo despertaron”.

El protagonista de ‘El Príncipe del Rap’ expresó sus pensamientos sobre la vida que compartió con Jada Pinkett Smith. En sus casi 27 años de matrimonio, Smith destacó la fortaleza, inteligencia y compasión de su esposa.

“Ella (Jada Pinkett) es más resistente, inteligente y compasiva de lo que imaginaba(…) Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional. Y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil” , declaró.