Will Smith se atrevió rapear en español el remix de ‘Icon’ con ayuda de Nicky Jam [VIDEO]

El actor de Hollywood, Will Smith no para de divertir a sus seguidores en Instagram con sus ocurrencias. Esta vez, grabó el remix de ‘Icon’, tema de su hijo Jaden, pero lo hizo en español.

El video lo publicó en su cuenta oficial y causó conmoción entre sus seguidores que aplaudieron su nivel de español. Smith aprovechó para realizar una parodia del video que su hijo grabó con Nicky Jam .

“I’ve been wanting to get on this FOREVER!! You Smashed this one, Jaden! @c.syresmith Hey, @nickyjampr... Thanx for gettin’ my Español TIGHT! (¡¡He querido subir esto PARA SIEMPRE !! ¡He aplastado a Jaden! Hola Nicky Jam... Gracias por ayudarme con mi español masticado)”, escribió el popular ‘Príncipe del rap’.

El video hasta el momento registra casi 10 millones de reproducciones y cerca de 80 mil comentarios.