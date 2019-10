Will Smith vuelve a las pantallas de cine con una nueva película: “Gemini Man” (Proyecto Géminis, en Hispanoamérica), la cinta de ciencia ficción dirigida por Ang Lee y en la que el actor de 51 años interpreta a una versión adulta y una más joven del mismo personaje.

En “Gemini Man”, Smith se pone en la piel de Henry Brogen, un sicario que ve frustrados sus planes de jubilación por la aparición de un clon de él mismo, pero más joven, que lo persigue para matarlo. Se trata de una versión 100% digital cuando el actor tenía de 23 años, los mismos que tenía cuando triunfaba con “The Fresh Prince of Bel-Air”.

“No me han rejuvenecido, es un hombre creado totalmente por tecnología, el primer humano 100% digital”, dijo el actor al respecto durante la presentación del filme en Los Ángeles, Estados Unidos.

Pero fue con el periodista de Fox Chicago con quien reveló detalles de su pasado al hablar sobre su personaje en “Proyecto Géminis”. Jake Hamilton le hizo una pregunta durante el estreno de la película: ¿Qué película de su pasado le gustaría volver a visitar y qué le diría a su antiguo yo?

“Regresaría a ‘Wild Wild West’ y diría: ‘Estúpido, ¿por qué no hiciste The Matrix?’”, bromeó el actor.

En efecto, Smith rechazó protagonizar el éxito taquillero “The Matrix” de 1999 y optó por un protagónico en Wild Wild West, que fracasó en taquilla y fue vapuleado por los críticos. Según los informes, Nicolas Cage, Brad Pitt, Val Kilmer y Johnny Depp fueron considerados para interpretaban a Neo, pero el papel finalmente fue para Keanu Reeves. La película redefinió la carrera de Reeves, ganó numerosos premios e inspiró una exitosa franquicia, con una cuarta entrega actualmente en desarrollo.

A principios de 2019, Will Smith reveló los motivos por los cuales rechazó The Matrix. A través de su canal de YouTube, el actor explicó que luego de su papel en la primera película de “Men in Black” las hermanas Wachowski se reunieron con él para ofrecerle el papel de Neo, pero no lograron convencerlo.

“Estamos pensando que, imagina que estás en una pelea, y luego como que saltas. Imagina que puedes detenerte cuando saltas, a mitad del salto. Pero después la gente puede ver tu alrededor en 360 grados mientras estás saltando. Bueno, cuando dejas de saltar. Y luego vamos a inventar estas cámaras, entonces la gente puede ver el salto completo mientras te detienes a mitad del salto... Entonces mejor hice ‘Wild Wild West’”, dijo en son de broma.

El actor de Filadelfia admite en su video que no se siente orgulloso de haber elegido “Wild Wild West”, pero eso ayudó a que el mundo viera el papel perfecto de Keanu Reeves. “Si lo hubiera hecho, por ser negro, Morfeo no hubiera sido negro. Entonces habría arruinado The Matrix, así que les hice un favor a todos”.