Tiene siete años en Al fondo hay sitio y, en esta temporada, su personaje, 'Nicolás de las Casas', se ha convertido en el centro de la historia tras la muerte de su pareja en la ficción: 'Grace'. Pese a las críticas, Andrés Wiese asegura que son una comedia de entretenimiento.

[Andrés Wiese: "'Al fondo hay sitio' debe durar para siempre"]

¿Qué impresión te dejó la muerte de 'Grace', el personaje de Mayra Couto?Ha sido un inicio de temporada intenso, con mucho drama y con luto. Los actores hemos sentido una pegada importante, porque hubo una despedida en la historia… pero la vida continúa.

¿Y ahora 'Nicolás' aún creerá en el amor?Sí. Todos sufrimos pérdidas y eso no puede llevarte a cerrarle la puerta al amor. Ahorita 'Nicolás' no debería pensar en chicas, sino en su hija, pero más adelante tiene que ser feliz. Creo que eso va a querer 'Grace' donde esté.

Con el ingreso de Gisela Ponce de León a la serie, a lo mejor se da un nuevo romance…Yo estoy feliz con su ingreso, la admiro mucho… Aún son especulaciones eso de que ella será pareja de 'Nicolás', pero seguro lo pasaremos bien y espero que grabemos muchas escenas bonitas.

¿Crees que los fans acepten a 'Nicolás' con otra pareja?Será difícil que la gente lo acepte, pero Gisela (Ponce de León) es de las pocas actrices que lograría ser el reemplazo del personaje de Mayra (Couto), aunque me estoy adelantando… Pero ella lo haría bien, tiene ángel y carisma.

¿Entonces, Mayra Couto no regresará a la serie?Hasta donde sé, Mayra tomó la decisión de no continuar en la serie porque tiene otras prioridades. La realidad es que el personaje ya falleció.

¿Y tú alguna vez has querido abandonar la serie?Sí, pero fue más un arrebato en los primeros años. Pensaba cómo una serie iba a durar tantos años, y si duraba, yo me iba a quemar, y la prensa iba a preguntar si me estaba encasillando… Por eso estudié e hice teatro, para no encasillarme.

¿Qué opinión tienes sobre la 'televisión basura'?Eso es debatible… Me duele cuando dicen que Al fondo hay sitio es parte de la televisión basura, pero lo tomo de quien viene y seguimos liderando el horario. Para mí no es una serie basura, sino que buscamos ser una comedia. En algún momento tuvimos excesos, pero Efraín Aguilar se disculpó.

¿Qué espacios no te gustan?No seré juez. Pero hay programas de espectáculos que exceden completamente los límites, y uno no se puede escudar en que esto es televisión, que me dedico a entretener, que me burlo. Uno no le puede faltar el respeto a nadie.

¿Y a ti también te siguen las cámaras de televisión?Creo que ya no porque me volví 'noico' (loco), y vivía un poco escondido, guardado. Pero ahora persiguen a los chicos de los realitys.

Por: Javier Artica (jartica@peru21.com)