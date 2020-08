La canción que llevó a la fama a Wendy Sulca fue La tetita. Este tema fue subido a YouTube en 2008 y se convirtió en toda una sensación no solo local, también internacional. En la actualidad, este video tiene más de 13 millones de reproducciones y el número sigue en aumento.

Hasta la fecha, Wendy Sulca tiene dos discos publicados: ¿Papito por qué me dejaste? (2005) y Homenaje a mi padre (2010). Este año tiene pensado grabar uno más pero, hasta el momento se desconoce la fecha que saldría y el nombre que llevaría.

(Facebook: Wendy Sulca)

La fama que alcanzó Wendy Sulca le permitió colaborar en la canción En tus tierras bailaré, junto al ecuatoriano Delfín Quishpe y la famosa Tigresa del Oriente. Este tema recibió varias visitas en YouTube y fue respaldado por varios artistas. Por ejemplo, René de Calle 13 lo consideró como el 'We are the World' de este portal.

Otra colaboración que fue clave en la carrera de la cantante fue la canción El tiempo pasar, que grabó al lado del músico uruguayo Dani Umpi y el argentino Fito Páez. Este tema apareció en el disco Mormazo, el cual fue promocionado por Umpi en 2011.

Sulca debutó en la televisión nacional en 2013, cuando formó parte del elenco de la serie Vacaciones en Grecia. Además, incluyó un tema suyo en Mi amor el wachiman, Nadie puede con el amor.

La joven actriz ya realizó su debut en el cine y sucedió con la película Coach, del director Leonardo Medel. Wedy Sulca interpreta en este filme a una muchacha peruana que viaja a Chile en busca de nuevas oportunidades. Se tiene previsto que el estreno de esta producción sea en los próximos meses.

Wendy Sulca realizó una exitosa gira el año pasado que llevó por nombre Explosión 2014. Con esta serie de conciertos, recorrió algunas ciudades de México, Argentina y Chile.

La cantante también fue invitada – el año pasado – a la premiación de los MTV Millennial Awards. Sulca presentó el trofeo al 'Video Viral del Año'.

Sulca también es conocida por realizar algunos covers de artistas famosos. Uno de los más recordados y comentados fue el que le hizo a Miley Cyrus, con la canción Wrecking Ball. Este tema también le permitió recibir varias visitas en su canal oficial de Youtube.

Esta cantante también aprovechó el 2014 para publicar lo su autografía: La verdadera historia de Wendy Sulca, más allá de La Tetita. En este libro, Sulca contó detalles sobre su niñez y el camino que debió seguir para llegar al éxito.

La misma Wendy Sulca admitió hace unos días que ya recibió una propuesta de Marcelo Tinelli para participar en su reality Bailando por un sueño.

“El jefe de prensa que tengo en Argentina estuvo en conversaciones con la productora de Tinelli, pero no será para esta temporada, sino para la próxima. Yo ya estuve en el programa de Tinelli cantando y él se acercó al final para decirme que le gustaban mis canciones y que su hija era fan mía”, contó la cantante en el programa Al Aire.