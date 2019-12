La cantante peruana Wendy Sulca, siempre se ha caracterizado por su amplia sonrisa y frescura cuando pisa un escenario; sin embargo, ahora no se encontraría en su mejor momento.

A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘La Tetita’ publicó un alarmante mensaje que preocupó a sus miles de seguidores. Según señala su actual estado de salud le impide presentarse ante su público.

“Debido al accidente que tuve hace 5 meses, he estado mal y no solo me ha afectado físicamente, sino también psicológicamente. Lastimosamente aún no mejoro totalmente por lo que he puesto en pausa todos mis compromisos y actividades debido al reposo médico que me acaban de mandar por 30 días”, se lee en la publicación de Wendy Sulca.

ESTRAGOS DE UN ACCIDENTE

Estos problemas de salud los estaría presentando tras el accidente que sufrió el pasado 25 de junio, producto de la irresponsabilidad de un conductor que pertenece a la Policía Nacional del Perú.

En ese entonces, la cantante denunció la actitud del integrante de la PNP, y exigió justicia a las autoridades para lograr recuperarse del daño que le ocasionó.