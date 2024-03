Wendy Guevara sigue dando que hablar tras su exitoso paso en ‘La Casa de los Famosos’ , pero lo que más llamó la atención fueron sus últimas declaraciones sobre realizarse una vaginoplastía para concluir su transición de sexo.

“Cuando tenía doce años había un programa, Desde Gayola, donde salía Alejandra Bogue. Yo decía, ‘Quiero ser como ella’. Empecé mi transición cuando me puse peluca. Usé hormonas a mis 16 años, pero me automediqué”, empezó diciendo la tiktoker mexicana.

“Ahora les digo en las redes que existen doctores que balancean tus hormonas para que no tengas un descontrol. Yo me equivoqué. Me empecé a sentir mal. Lloraba de todo”, contó para TVNotas.

La influencer indicó que conoce chicas trans que se realizaron un vaginoplastía, por lo que no descarta realizarse dicho procedimiento en un futuro.

“Hay chicas trans que se han quitado los testículos para dejar de producir testosterona. Te vuelves más femenina, la masa muscular baja. Pero todo debe ser bajo supervisión médica. No lo quito de mis planes de vida”, señaló.

“Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten. Por eso es importante un acompañamiento psicológico. A ver qué decido. Pero no me cambiaría oficialmente el nombre. Si un día me dicen ‘Luis’, yo feliz volteo y saludo”, refirió.

Wendy Guevara aseguró sus deseos de convertirse en madre. “Me gustaría tener hijos. Así que, si me quito los testículos, antes congelaría mis espermas. Aunque, ahorita, lo que me interesa es trabajar mucho porque, si tengo un hijo, no quiero que le falte nada”, finalizó.

