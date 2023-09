Casi dos meses después de consagrarse como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, Wendy Guevara habló por primera vez de los sentimientos románticos que desarrolló por Nicola Porcella durante una de sus transmisiones en vivo.

La influencer se confesó con sus seguidores y reconoció que estaba enamorándose del modelo peruano dentro del reality, sin embargo, decidió marcar un límite al darse cuenta que podía sufrir una decepción amorosa.

“Nos pusieron en una película como de amor, entonces dije ‘Dios mío, ¿Qué estoy haciendo? esto es un reality, no quiero enamorarme y verlo (a Nicola) como un hombre para mí, como amigo si lo veo, pero tengo que ponerme un freno, los dos nos sacamos de onda esa noche porque parecíamos novios”, contó la integrante de ‘Las Perdidas’.

Wendy Guevara aseguró que los constantes coqueteos de Nicola, como los gestos cariñosos entre ambos, hicieron que empezara a verlo con otros ojos, y que fue Apio Quijano, uno de los participantes de LCDLFM, quien le advirtió que no se dejara llevar por sus sentimientos porque podría terminar decepcionada.

“Pensé eso y dije: ‘Ay sí, tiene razón’, y le dije que yo estaba jugando, pero en ese momento me cayó el 20. Vi la película que nos pusieron y dije: ‘Ay no’. Al día siguiente empecé a cambiar por mí, pero él me decía: ‘Hey, cul...to hermoso’, pero jugando normal, y yo era la pen...ja que dije me voy a enamorar y va a valer madre porque él está tranquilo y yo no”, contó la influencer mexicana.