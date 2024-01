A casi medio año de consagrarse como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara continúa dando de qué hablar y es que acaba de sacar al fresco a nada menos que a Sergio Mayer, con quien habría tenido más de una diferencia.

La integrante de ‘Las Perdidas’ concedió una extensa entrevista para la periodista Adela Micha y se sinceró sobre sus diferencias con el político, quien habría intentado desbancar a su manager haciéndole firmar unos contratos que su abogado rechazó.

“Cuando llegamos a un programa al día siguiente de la final de ‘La Casa’, él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas (...) Me dijo: ‘De una vez te digo dile a tu manager que no tiene nada que ver él, ya todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es todo lo que te voy a decir”, contó la influencer mexicana.

En esa línea, afirmó que pidió a Televisa que la alejaran a Sergio Mayer de su trabajo para evitar tener problemas y conservar su amistad.

“Lo que pasa es que nos hacemos muchas bolas, le dije a uno de los ejecutivos, yo tengo mi manager, con él trabajo desde hace mucho tiempo, con él trabajo más cómoda y más tranquila; fue cuando me quitaron a Sergio”, contó Wendy Guevara.





