El Wasap de JB continuó con su divertido segmento de ‘Richi Swing', quien no solo afirmó que ‘gracias a él Paolo Guerrero pudo jugar la Copa del Mundo’, sino que también logró que 'Claudio Pizarro sea nombrado embajador del Bayern Munich y que Lionel Messi no se vaya del Barcelona’.

Cubierto con una pequeña mascarilla, Richi aseguró que tenía las pruebas que demostraban que fue por él que al delantero Paolo Guerrero se le permitió jugar el mundial de Rusia 2018.

Pero no solo eso, también afirmó que gracias a él, el astro argentino Lionel Messi finalmente no dejó el Barcelona de España, como se especulaba durante varios días, además, aseguró que logró que Claudio Pizarro sea nombrado embajador del Bayern Munich.

Incluso mientras declaraba recibió una llamada de ‘Cristiano’, quien le pidió que le busque ‘un nuevo equipo’ porque se había peleado con el entrenador.

MISTERIO DEL MICRÓFONO DEL WASAP DE JB

En esta divertida parodia, Richi Swing también contó que hacía un micrófono del Wasap de JB durante las ruedas de prensa, que brindó en algunas ocasiones. Según dijo, el personal del programa cómico acudió porque él ‘los había invitado’.

“Aprovecho la ocasión para hablar de la imitación que hace mi amigo Jorge Benavides. No puedo negar que me he reído; pero yo no me pinto los ojos como lo ha hecho él, mis pestanas sí son naturales”, manifestó.

Otra divertida imitación de Richard Swing en el Wasap de JB. (Captura Latina)





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Cusco: transportista es sorprendido cuando prestaba protector facial a pasajero

Cusco: transportista es sorprendido cuando prestaba protector facial a pasajero | VIDEO