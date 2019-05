Clara Seminara evalúa tomar acciones legales contra 'Yuca' por tocamientos indebidos

La actriz cómica Clara Seminara , ex integrante del programa 'El Wasap de JB ', aseguró que no permitirá más los abusos contra la mujer y por eso evalúa tomar medidas legales contra Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca' , por tocamientos indebidos.

En diálogo con Perú21, Seminara contó que esperaba una disculpas sinceras de 'Yuca', pero él no lo hizo (sino fue por obligación de Jorge Benavides), así que ahora, probablemente, el tema sea por la vía legal.

"Me voy a reunir con mi abogado para ver qué acciones vamos a tomar por lo legal. A mí me hubiera gustado unas disculpas sinceras, pero él ya lo negó, así que veremos qué haremos", dijo la actriz cómica.

También mencionó que tiene pruebas para mostrar que Enrique Espejo sí se propasó cuando ambos trabajan juntos el año pasado.

"Tengo entendido que la esposa de Jorge Benavides (Karin Marengo) ha dicho que fue un juego de manos y no hubo tocamientos indebidos, pero yo tengo pruebas de conversaciones con ella por WhatsApp. Yo le decía que estaba indignada, que era una falta muy grave, que haga algo, pero lo justificó. Yuca jamás recibió sanción", manifestó.

Clara Seminara indicó que no denunció públicamente antes por temor a las críticas. "Es difícil estar en el programa y decir algo, pero lo hice internamente para solucionarlo, pero poco a poco me quitaron el personaje ('Maricarmen Fajín') y luego ya me dijeron hasta aquí nomás. A mí me costó mucho decirle a mi familia, porque no es sencillo, ya que uno se expone a ser juzgada", expresó.

