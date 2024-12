The Warning se presenta en Lima: Un Concierto Imperdible en Marzo

Formada por Dany, Pau y Ale Villarreal, The Warning ha capturado la atención mundial con su energía y autenticidad. Desde sus inicios en Monterrey, México, han trabajado arduamente para construir un legado musical, compartiendo escenarios con grandes del rock como Muse, Foo Fighters y Guns N’ Roses.

David Draiman, vocalista de Disturbed, recientemente elogió a las hermanas, describiéndolas como “jóvenes mujeres poderosas que dan esperanza al género rock”.

Con su último álbum 'Keep Me Fed', The Warning ha consolidado su posición como una de las bandas más prometedoras del rock actual. Temas como 'MORE', 'Hell You Call A Dream', 'S!CK' y 'Automatic Sun' destacan por sus letras profundas y potentes riffs de guitarra.

Además, su música ha sido reconocida por importantes medios como Vanity Fair, People y Glamour. La banda no solo presentará su nuevo álbum, sino que también interpretará éxitos de su carrera como 'Choke' y 'Evolve'.

La venta general de entradas comenzará el 14 de diciembre en Ticketmaster, mientras que la preventa exclusiva para tarjetas BBVA, con un descuento del 25%, estará disponible los días 12 y 13 de diciembre.

