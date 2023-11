Borrón y cuenta nueva. Waldir Sáenz sorprendió a sus seguidores al reaparecer en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’, luego de ser protagonista de un ‘ampay’ donde se le ve pasar la noche con una mujer que no es su esposa. El exjugador de Alianza Lima protagonizó un emotivo momento junto a su hija, a la que dedicó conmovedoras palabras de amor.

El último fin de semana, el exfutbolista formó parte de una secuencia, donde los participantes tenían que adivinar ‘cuál era la verdadera hija de Waldir Saénz’, por lo que los concursantes Karen Schwarz, Carloncho y Reimond Manco debían escoger quién de las tres niñas era familiar del panelista de ‘A Presión Radio’.

Tras ello, Sáenz se iba acercando a cada una de las niñas, describiendo el profundo amor que siente por su hija, a quien dedicó conmovedoras palabras mientras aseguraba que su niña junto a la mayor eran el mejor regalo que les había dado Dios.

“Es lo mejor que me ha pasado, es lo mejor que me ha dado Dios, tener una hija. Siempre la voy a adorar, proteger. Siempre las voy a cuidar, siempre van a tener la mano de papá (..) Las quiero mucho, lo más preciado que me ha dado Dios, es mi tesoro”, dijo el exfutbolista para luego abrazar a su verdadera hija Tayla.

Luego de su 'ampay' emitido hace unas semanas por 'Magaly TV La Firme', el exfutbolista de Alianza Lima y panelista de 'A Presión Radio', Waldir Sáenz reapareció en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’ y envió un conmovedor mensaje para sus hijas. (Fuente: América TV)





Waldir Sáenz fue captado junto a desconocida mujer

Como se recuerda, el último 21 de octubre, Waldir Sáenz fue captado junto a su hija y su esposa Ericka Garbay en horas de la mañana, pero por la noche, el exjugador se fue a divertir a un local ubicado en el Callao.

Según muestra el programa de espectáculos, una misteriosa mujer ingresa al mismo local, y minutos después, ambos abandonan por separado el lugar, pero vuelven a encontrarse en una calle del distrito de San Miguel.

Las cámaras captan a la mujer parada al lado del vehículo de Waldir Sáenz, mientras el jugador se encuentra en el asiento del conductor. Ella parece reclamarle algo, pero luego es captada recostando su cuerpo en el asiento donde se encontraba el exdeportista.

Un día después, el exjugador blanquiazul es visto subiendo al auto de la misma mujer con la que estuvo una noche antes, y ambos ingresan a un edificio. Luego de pasar la noche en el inmueble, el expelotero regresa a la vivienda donde reside junto a su aún esposa.

