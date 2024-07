Irma Maury, recordada por su papel como ‘Doña Nelly’ en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ concedió una entrevista en la que le dio esperanza a sus seguidores de regresar en su icónico personaje. Sin embargo, lo haría con una condición.

En una reciente conversación con Ernesto Pimentel en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, la actriz reveló que no ha cerrado la posibilidad de regresar a la serie peruana.

“¿Tú crees que en algún momento regreses con otro personaje a ‘Al fondo hay sitio’ o te gustaría volver a ser Doña Nelly?”, fue la consulta que le hizo el conductor.

“Otro personaje claro, de repente, podría ser (…) yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (los de producción) de ningún otro personaje”, respondió la artista de 74 años.

Irma Maury sobre la posibilidad de regresar a Al Fondo Hay Sitio.

También comentó sobre el motivo que la llevó a alejarse de las pantallas: el cansancio y la lejanía que se originó con su familia debido a las largas horas laborales que tenía que cumplir.

Maury señaló que regresaría a la producción, pero solo con otro personaje, pues considera que la historia debe tener coherencia. Recordemos que su personaje muere en unas de las temporadas de la creación.

¿Cómo murió ‘Doña Nelly’?

Aunque la esposa de Don Gilberto en la ficción falleció de un ataque cardíaco luego de enterarse que ganó la lotería, no sería la primera vez que un personaje “regresa de la muerte” en el proyecto. Casos como el de Grace y Lucho han marcado un precedente, por ejemplo.

La mamá de Lucho, Pepe y Teresita destacó por su particular carácter y forma de ser, convirtiéndose en una de las figuras favoritas del espacio televisivo.

Irma Maury como como Doña Nelly Camacho Morote de Collazos en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Yola Polastri: La querida animadora infantil partió a la eternidad este 7 de julio, a los 74 años, dejando un legado imborrable en el mundo artístico.