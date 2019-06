"El valor de la verdad": 'Yuca' y Xoana Gonzáles se sentarán en el sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad EN VIVO ONLINE con 'Yuca' y Xoana Gonzáles por Latina | Una nueva edición del programa “El Valor de la Verdad” tendrá por primera vez un programa especial con dos invitados que son 'Yuca' y Xoana Gonzáles. El humorista Enrique Espejo y la modelo argentina que acaba de regresar al país se sentarán en sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 1 de junio y ambos participantes contarán su verdad con respecto a las polémicas en las que han estado envueltos. El programa podrás verlo en vivo online a través de las plataformas digitales de Latina.

La participación del cómico en “El valor de la verdad” se da tras la acusación por tocamientos indebidos que le interpuso su ex compañera Clara Seminario.



Por su parte, la modelo argentina que regresó al Perú tras levantarse la orden de captura y prisión efectiva que ordenó la Corte Superior de Lima por el delito de difamación, contará toda su verdad de lo sucedido con Melissa Loza.

A través de su cuenta de Instagram, Xoana Gonzáles envió un mensaje a todos sus seguidores sobre su participación en "El valor de la verdad".

"Tranquila mis perrunas me asesoré con abogados antes. Ya la semana que viene voy a los programas que me inviten, quería un programa que pueda explicar largo y tendido cosas que nadie sabe. No me meteré en problemas", escribió en dicha red social.

Como se logra ver en el clip de avance, Xoana Gonzáles responderá las siguientes pregunta: "¿Dijiste que Melissa Loza había sido amante de Raúl Romero?", "¿Te alegró ver a Melissa Loza envuelta en un problema de drogas?".

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.