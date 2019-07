"El Valor de la Verdad": Leonard León responderá las preguntas del sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad EN VIVO ONLINE con Leonard León | Una nueva edición del programa El Valor de la Verdad traerá como invitado a Leonard León, quien contará sus secretos más oscuros y también hablará de los casos de violencia por los cuales han sido denunciado por sus ex parejas. El cantante de cumbia se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 20 de julio y contará todo lo vivido al lado de Karla Tarazona, El programa lo puedes ver en vivo online a través de Latina desde las 10:00 pm.



En el clip del adelanto del programa se puede escuchar algunas preguntas que se le formularan durante el programa de Beto Ortiz a través de la señal de Latina.



"¿Eres violento con las mujeres?", le pregunta Beto Ortiz, a lo que Leonard León responde: "Las he insultado, he llegado a decirle palabras feas, soeces, lisuras".



"Me decía que era un borracho, de que yo era un sinvergüenza, de que la casa era como una cantina y lo ratifico, sí he sido violento... No aguanté más pues", se escucha decir al cumbiambero en el avance del programa.



¿Cómo ver “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.