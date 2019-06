"Vivo con el arrepentimiento", dijo la madre de Ellen DeGeneres tras conocer que su hija fue abusada

La madre de Ellen DeGeneres se refirió al abuso sexual del que fue víctima su famosa hija. Recientemente, la comunicadora estadounidense acusó a su padrasto de haberla agredido cuando era una adolescente de 16 años.

"Amo a mi hija, y desearía haber tenido la capacidad de escucharla cuando me contó lo que pasó. Vivo con arrepentimiento, y no querría eso para ningún otro padre. Si alguien en tu vida tiene el coraje de expresarlo, créelo", precisó Betty DeGeneres a BBC News.

"Ahora sé que una de las cosas más difíciles de hacer es hablar después de haber sido abusada sexualmente", añadió la madre de Ellen DeGeneres.

Según la dolorosa revelación que hizo Ellen DeGeneres al programa de David Letterman, su padrastro le tocó los pechos en varias oportunidades con el pretexto de hallar un cáncer tal y como había diagnósticada su madre Betty. Ella era menor de edad y "no sabía nada del cuerpo".

"Cuando ella (su madre) estaba fuera de la ciudad, él me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos", precisó la estrella de televisión.

"Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y… en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más", agregó DeGeneres, de 61 años.

La agresión podría haber llegado más lejos cuando su padrastro intentó tirar la puerta, pero Ellen logró huir.

La progenitora de Ellen tuvo una relación con el agresor de su hija durante 18 años.

