Actualización

Tal como lo anunció, Gisela Valcárcel presentó un especial de El Gran Show con caracterizaciones de artistas y géneros variados.

Los competidores dieron vida a Celia Cruz, Michael Jackson, Lady Gaga y aunque suene increíble, Yahaira Plasencia.

Nota Original

La conductora Gisela Valcárcel presentará este sábado una gala fuera de lo ordinario en 'El Gran Show'. Con música de todo tipo de artistas y géneros, los participantes buscarán quedarse una semana más en competencia caracterizando a ídolos del ayer y hoy.

Lady Gaga, Michael Jackson, Beyoncé, Celia Cruz y Gloria Trevi son algunas de las celebridades en las que se convertirán los competidores: Shirley Arica, Carloncho, Christian Domínguez, Andrea Luna, Yaco Eskenazi, César Távara, Viviana Rivas Plata y Diana Sánchez.

En el spot del programa, se puede ver que no todos están felices con quién les tocó interpretar. Se puede ver a César Távara incómodo probándose tacos para bailar y a Carloncho negándose a la caracterización elegida por la producción. "¡No! No voy a hacer eso. Eso no lo voy a hacer"

Gisela Valcárcel también anunció en Facebook que la sexta gala viene con un musical a ritmo de bachata, y que será sin duda una de las mejores en la historia de 'El Gran Show'. El programa se emite todos los sábados a las 9.p.m. por América Televisión.

Te puede interesar

Michelle Soifer está harta que le digan gorda y su reflexión merece un aplauso https://t.co/JRtBbttVVV pic.twitter.com/f5VHfgoICY— Diario Perú21 (@peru21noticias) 12 de mayo de 2017