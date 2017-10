Viuda de Hugh Hefner sobre su esposo: "Era un héroe americano y un pionero”

La muerte de Hugh Hefner afectó a muchas personas, y una de la que más sufrió esta pérdida fue su viuda, Crystal Harris. Ella finalmente rompió su silencio y tildó a su fallecido esposo de ser “un héroe americano y un pionero”.

La modelo mandó un comunicado a distintos medios estadounidenses y expresó todo lo que siente tras la muerte de su pareja, 60 años mayor que ella.

"No he sido capaz de responder a la mayoría de la gente para agradecer sus condolencias. Tengo el corazón roto, aún no puedo creérmelo", admitió.

“Hef fue enterrado este sábado en el lugar donde siempre supo que quería pasar el resto de la eternidad, en la tumba al costado de su adorada Marilyn Monroe en el cementerio Westwood Village”, relató.

"Era un héroe americano, un pionero. Una persona amable y humilde que abrió las puertas de su vida y de su casa al mundo. Siempre sentí lo mucho que me amaba; yo también le quería muchísimo”, explicó.

“Me siento muy agradecida: él me dio esta vida, me dio una dirección y propósito. Me enseñó a ser amable, y estaré eternamente agradecida de haber podido estar a su lado, sujetándole la mano y diciéndole lo mucho que le amaba", finalizó.