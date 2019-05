Chau, 'mascotas': 'Tapir 590' deja de hacer videos porque no quiere que lo copien

"¿Se preguntarán por qué no subo videos, no?" Así empieza el nuevo video de 'Tapir 590', el peruano que se hizo famoso por llamar 'mascotas' a sus seguidores y subir videos en Facebook.

Oliver Ramos, conocido como 'Tapir 590', decidió dejar de hacer contenido para las redes sociales porque quiere evitar que lo copien o utilicen su contenido sin permiso. Sí, así como lo leen.

"Hay muchos que se creen vivos. Que se descarguen mis videos y lo tengan en sus celulares eso no me paltea, pero que agarren y coloquen ' Tapir 590' a sus canales, que lo coloquen en las páginas, engañan a la gente. Por eso yo no estoy subiendo videos", dijo Ramos en su video.

"El Perú es así lamentablemente, hay gente envidiosa que me bloquea las cuentas. (...). No es que no quiera darles algo nuevo, primero tengo que reportar esas paginas", explica el comediante.

Además, 'Tapir 590' contó que existían muchas cuentas de Youtube e Instagram que utilizaban su nombre y lucraban con sus seguidores.

También, aseguró que estaba molesto con las personas que se creían 'vivos' y no piensa darles más material ni motivos para que sigan utilizando su imagen.

"A mí ya todo el Perú me conoce, todos me reconocen, yo ya tengo una marca respaldada a nivel nacional e internacional, no tengo que luchar. Los que quieren ser como yo que se esfuercen", dijo Ramos.

Por último, 'Tapir 590' solicitó el apoyo de sus seguidores y que denuncien las cuentas falsas.