Sin duda, Christian Nodal es el cantante del que más se habla en el mundo del espectáculo latinoamericano y de otros continentes. No es para menos. El mexicano se lució junto al tenor italiano Andrea Bocelli que celebró este 15 de julio su 30 aniversario en la música con un concierto sin precedentes titulado THE CONCERT OF A LIFETIME.

En el evento se reunió a destacadas figuras de la música internacional como Ed Sheeran, Plácido Domingo, Laura Pausini y Shania Twain. Sin embargo, fue el encuentro con el azteca el que inmediatamente se viralizó en las redes sociales.

Entre ovaciones, Christian Nodal interpretó ‘Por una cabeza de Carlos Gardel’ y confirmó su inigualable talento, el cual ha paseado recientemente por Europa.

Previo a su presentación en el Teatro del Silenzio en la provincia toscana, el intérprete de ‘No te contaron mal’ compartió algunas imágenes del entusiasmo que sentía por estar presente en una celebración tan significativa para uno de los más grandes tenores y artistas de nuestro tiempo.

Nodal, conocido por su éxito en el género regional mexicano y su característica voz, es el único artista mexicano que fue invitado a este memorable evento. Para la prensa mexicana, su participación es un reconocimiento no sólo a su talento, sino también a la influencia y relevancia de la música mexicana en el ámbito global.

Poco antes de salir al escenario, el artista de 25 años escribió en Instagran: “Listo pa’ esta noche. Mándeme energía chingona para poner el alto la bandera de México”.

Vestido formal, Nodal encantó al público del Teatro del Silenzio, el anfiteatro al aire libre que Bocelli impulsó a ser construido hace 18 años-

El mexicano compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en las que se le puede ver convivir con el intérprete de ópera de 65 años.

