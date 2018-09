La ex vedette Paola Ruiz se alejó del ambiente del espectáculo hace cinco años y esta vez regresa para contar sobre su nueva faceta como empresaria y madre de familia.

En una entrevista con Mónica Cabrejos en Radio Capital, la popular 'cocotera' también anunció que en unos días se convertirá en madre por segunda vez y llamará a su hijo Joaquín Santino.



"He estado concentrada y metida al 100% en mi empresa y mi familia. Decidí dejar al 100% la vida artística y entregarme totalmente al negocio de los jeans. Si por ahí sale algo en TV, me gustaría actuar en series y novelas, pero quizás más adelante, ya que ahora se me viene mi segundo bebé y tengo mi negocio", dijo la ex bailarina.

Vea también Brunella Horna pensó que su relación con Richard Acuña no iba a durar por esta razón [FOTOS]

A sus 42 años, Paola Ruiz descartó volver a ponerse plumas y tangas, pero quiere incursionar en la televisión como actriz.

Con respecto a su situación sentimental, la modelo aseguró que aún no se ha casado, pero espera hacerlo con el padre de sus dos hijos, el físicoculturista Ángel Eduardo Vélez.



Paola Ruiz reaparece luego de cinco años alejada del espectáculo (Capital)

TE PUEDE INTERESAR: