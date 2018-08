Victoria Ruffo recuerda doloroso divorcio que vivió con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo dio detalles pocos conocidos del proceso de divorcio que tuvo con Eugenio Derbez, padre de su hijo José Eduardo. La experimentada actriz decidió contar toda su verdad ante las cámaras de televisión.



La actriz contó al canal NU9VE lo detalles que tuvo que vivir al momento del divorcio con Eugenio Derbez en 1997. Cabe recordar que la relación de la pareja no tuvo un buen final y el centro de las discusiones era la tenencia de José Eduardo.



"Yo me sentí muy mal; fue una época en la que yo incluso tuve que acudir a terapia, no fue nada sencillo, me sentía gorda, vieja, fea, dejada, abandonada con un hijo. Yo decía ‘ay Dios mío, ahora, ¿qué voy a hacer?’. Sientes que el mundo se te viene encima, pero como tú dices, al pasar de los años volteas y dices ‘bueno, qué maravilla’. Tenía que pasar todo eso para yo aprender muchas cosas, crecer y con el paso de los años, reírme”, manifiesta la actriz en televisión.



Victoria Ruffo manifestó que el proceso de divorcio le enseñó la lección de no guardar rencor a las personas. "En lo personal yo no guardo rencores con nadie, ni para nadie, se fue, pasó, afectó, crecí, maduré, me sirvió, pero el tiempo todo lo cura", indica Ruffo.



La actriz se emocionó al recordar el difícil momento y lo mucho que ama a su hijo. "Es un chico muy lindo, nunca se enoja, por lo menos no conmigo. Es cariñoso, educado, respetuoso, oye la misma música que yo. Somos iguales", sentenció Victoria Ruffo.