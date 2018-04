Hay amores y resentimientos que nunca se van. Es imposible saber si eso le pasa a la actriz mexicana Victoria Ruffo, popular por telenovelas como 'La Madrastra', 'La Fiera' o 'Simplemente María'.

Victoria sostuvo una relación amorosa con el famoso actor Eugenio Derbez. Juntos tuvieron un hijo llamado José Eduardo Derbez. Y si bien ella está casada con el político mexicano Omar Fayad, con quien tiene dos hijos, la prensa no deja de recordar lo que fue ese amor. ¿Qué pasó esta vez?

José Eduardo Derbez compartió una foto donde aparecen él, la actriz Raquel Welch y su padre.

Luego, la actriz Victoria Ruffo subió la misma foto pero recortó a Eugenio Derbez, lo cual le valió varios comentarios negativos en su cuenta de Instagram.

*Aquí está la foto que mostró el hijo de Victoria y la foto, según Victoria la quiso ver: *

Le dijeron que no había superado a Derbez, que se veía mal haciendo eso. Aunque sus fans salieron en su defensa y llamaron "patán" a Eugenio, entre otras cosas.

Ella ha dicho en varias oportunidades que la relación "fue importante", pero ya no quiere hablar de ella. También declaró a la prensa que le desea lo mejor.

Ambos se casaron en 1992, año en que nació el hijo de ambos. Poco tiempo después anunciaron su divorcio y desde entonces han tenido fuertes discusiones sobre la custodia, en las que la actriz ha utilizado de manera muy pública el argumento de que su boda fue “falsa”, reseña El País de Colombia.

Según declaraciones de Ruffo, Derbez lo había planeado todo en secreto, haciéndola creer que era un enlace auténtico. "“Después me enteré que el padre era un amigo de él que fingió ser sacerdote, pero en el momento para mí sí fue una boda”". Frente a las acusaciones de “fraude”, Eugenio ha declarado más de una vez que él podría demostrar que nunca engañó a su pareja. Esta telenovela ya habría terminado, pero cada cierto tiempo ocurre algo que revive el pasado.

En 2013, ella se ratificó: "Todo el mundo sabe que él me engañó, no es un tema de hace dos años, hace más de 20 que viví esa situación. Todo mundo supo en esa época lo que pasó. No sé qué mentiras asegura que yo dije. La verdad ya se sabe y no la iré a platicar a un programa jamás. Que haga memoria".