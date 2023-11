La reconocida actriz Victoria Ruffo le puso fin a los rumores de un posible divorcio entre ella y Omar Fayad, con quien tiene un matrimonio de más de 22 años. Todo inició luego de que el periodista mexicano Álex Kaffie asegurara que la pareja había finalizado su relación.

Durante una entrevista que dio para el programa ‘La Mesa Caliente’, la protagonista de la novela ‘Victoria’ aseguró que su matrimonio “siempre ha estado en crisis”, pero que lleva una relación estable con el político.

“No (son verdad los rumores de problemas matrimoniales), tenemos crisis desde que nos casamos”, expresó durante su conversación con las presentadoras del programa

“Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo volteo a ver y le digo ‘Omar ya nos casamos… pero ¿qué hicimos?’, (me contesta) ‘pues casarnos’, (le respondo) ‘pero ya eres mi esposo’, me dice ‘’sí… ya cállate, ya duérmete’, entonces me fui a meter al jacuzzi y yo no daba crédito que me hubiera casado”, añadió la talentosa actriz.

Pese al transcurso de los años, Ruffo reafirma que su relación se encuentra en un buen momento y que no hay un divorcio en proceso: “Llevamos una relación muy bonita, nos casamos ya bastante maduritos, tenemos 22 años de casados”.

La artista mexicana no sabe cuál fue el origen del rumor, pero señala que no es la primera vez que ocurre y que ya hasta se ríen de estos supuestos.

VIDEO RECOMENDADO