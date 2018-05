El tema 'Amarte duro' que cantan a dúo Víctor Manuelle y el reguetonero Farruko ha generado múltiples críticas por supuestamente incentivar la violencia de género.

Esto se debe a que en una parte de la letra Farruko dice: “Te voy a dar duro como Chris Brown a Rihanna”, en referencia a la denuncia de violencia física que hizo la cantante de Barbados contra su ex pareja hace algunos años.

Víctor Manuelle se defendió de las críticas y señaló, a través de su cuenta de Instagram, que jamás promovería cualquier acto de violencia ni apoyaría tales actos.

"Debo confesar que en mis 25 años de carrera es la primera vez que enfrento una situación como esta. Aquellos que me conocen saben que sería incapaz de fomentar o promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de género. Mis principios, mis valores y mi educación no me permitirían apoyar tales actos a conciencia"(sic), escribió en la primera parte de su publicación.

Sin embargo, reconoció que esa parte de la letra tiene doble sentido y dando muestras de su caballerosidad ofreció disculpas a los que se sintieron ofendidos.

"Al ver las reacciones negativas que han tenido varias personas, sí me ha hecho recapacitar de que la frase llevaba un doble sentido que no analicé probablemente porque en mi mente siempre hubo un solo sentido. A esas personas que entendieron la frase con mala intención quiero pedirle disculpas con la caballerosidad y el sentido de responsabilidad que me ha caracterizado. Somos humanos y todos nos equivocamos. Asumo toda culpa"(sic), añadió.

Víctor Manuelle Instagram