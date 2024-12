Vicente Fernández Jr.: "Mi padre grabó cerca de 300 canciones más que están guardadas"

Es hijo de la leyenda y rey de la música mexicana, Vicente Fernández. Ha seguido sus pasos y forjó su propio camino en la industria, fusionando la tradición con la modernidad y creando temas que conquistan corazones. Ahora, se ha hecho cargo del legado de su padre y presenta el proyecto inédito Vicente Fernández con banda, álbum que contiene temas con un estilo diferente al ranchero.

¿Cómo ha sido el proceso desde que su padre grabó las canciones, hace más de 13 o 14 años, hasta su lanzamiento, hace unas semanas?

Este proyecto se hizo, aproximadamente, en el 2010, 2011. Era una deuda musical de parte de la carrera de mi padre para todos los públicos, para los amantes de la música de banda sinaloense. En este proyecto, mi padre escogió las 13 canciones, las grabó y las tenía guardadas. Había una razón muy importante. En muchas entrevistas o en redes sociales han preguntado si es inteligencia artificial y ahora les aclaro que no hay ninguna inteligencia artificial. Lo desmiento.

¿Hay más canciones que grabó antes de morir? ¿Están alistando más discos póstumos?

Este fue un proyecto que grabó de forma natural mi padre y para que saliera al público en determinado momento. Así como este grupo de canciones, grabó cerca de 300 temas más que están guardadas y atesoradas para poderlas sacar paulatinamente y, de esta manera, poder seguir teniendo música de don Vicente Fernández y que su música pueda conquistar a más generaciones posteriormente.

¿Qué significado ha tenido para su familia hacer este proyecto?

Bueno, ha sido una satisfacción muy grande y una sorpresa maravillosa ver cómo el público comenzó a recibirlo. El disco salió en todas las plataformas, consta de 13 canciones con 13 videos. La respuesta ha sido increíble en todas partes. Yo estoy muy contento y muy satisfecho de este trabajo que me tocó hacer. En esta ocasión, no está mi voz, pero sí estoy involucrado en la producción musical, en las fotos, en los videos, en todo el proyecto en sí al 100%, llevando la bandera. Mi madre es la heredera universal y puso la responsabilidad en mis hombros para que me encargara de esto y ha tenido una acogida increíble.

¿Piensa traer este homenaje al Perú, quizás a través de un concierto o una presentación?

Nosotros estamos abiertos a tener la oportunidad de hacerlo en donde haya un lugar, una posición, en donde don Vicente Fernández se escuche, se transmita y se vuelva a tener presente su música. Tenemos la idea y toda la previsión de poder estar presentes en cualquier lugar llevando su legado.

¿Cómo describiría el legado de su padre?

Es extraordinario. A mí me tocó el privilegio de nacer donde Dios me mandó y tener el mejor maestro de universidad en casa. En esta profesión en la que también está mi hermano Alejandro, que estoy yo, que están mis sobrinos, ha sido algo maravilloso ver y conocer todo su trabajo. Estos hermosos momentos que nos ha tocado vivir se deben a la lección que se ha tenido en casa, que hemos vivido.

¿Cuál cree usted que ha sido la influencia que ha tenido su papá en otros músicos?

Bueno, es una escuela espectacular. Mi padre también fue un luchador, un guerrero incansable, no nada más en México, sino en otros países. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo y llegar hasta Perú con su música. Siempre estaré muy agradecido con toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos y le brindó tanto cariño. Fue una sorpresa muy grande para nosotros, especialmente para él, porque no sabía qué magnitud o qué alcance había tenido su música. Él pensaba: “a lo mejor nadie conoce mi música” y fue todo lo contrario porque desde la primera canción que cantó hasta la última, siempre corearon sus canciones y fue una satisfacción, un ejemplo y un recuerdo muy grande que se lleva una en el corazón.

¿Cómo cree que la música mexicana ha evolucionado en los últimos años?

Mira, el sol sale para todos. Estamos muy orgullosos de que haya nuevas ramificaciones dentro de los géneros musicales y que haya gente importante que está saliendo de las fronteras mexicanas para transmitir su música y representar orgullosamente nuestra bandera. Como familia, en lo personal, y en el corazón, la música del mariachi es primordial porque es como nos identifica la gente fuera de nuestras fronteras.

¿Descarta el uso de la inteligencia artificial en algún homenaje a su padre?

Nunca se ha utilizado inteligencia artificial en la voz de don Vicente Fernández ni en mi familia. Lo descarto categóricamente, no se llegará a usar. Hay shows que se han implementado, como el de Michael Jackson, en donde se presenta una imagen de él, por ejemplo, en Las Vegas. Probablemente, se llegue a dar la oportunidad de hacer algo parecido, pero siempre con la voz original, que se quedó grabada y plasmada.

¿Cómo ha manejado la presión de ser el hijo de una leyenda mexicana?

Más que presión, es un compromiso, es una gran responsabilidad y es un gran orgullo.

A nivel personal, ¿cuáles son sus proyectos luego de este álbum?

Seguir haciendo música y seguir llevando en mis hombros los siguientes proyectos de la música de don Vicente. Mi meta personal es que la música de mi padre siga existiendo y caminando por cualquier parte del mundo.