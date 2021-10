A través de su cuenta oficial de Twitter, Verónica Linares denunció que le robaron su celular dentro de un supermercado.

La compañera de Federico Salazar señaló que el robo no pasó a mayores; sin embargo, se mostró sorprendida e indignada por la cantidad de hurtos que existen actualmente.

“Hoy me convertí en parte de la estadística. Me robaron el celular. Felizmente no me encañonaron, fue dentro de Plaza vea. Bloqueé la línea de inmediato. En Movistar me contaron que cada día, solo en ese local, atienden 60 reposiciones de celular por robo ¡60!”, escribió Linares en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron rápidamente y en los comentarios le expresaron su solidaridad.

“Es importante saber qué Plaza vea es. Dicho sea de paso, si la Policía supiera darle valor a dicha estadística (60) ese lugar ya hubiera sido intervenido, y no recién, desde que le pasa a alguien mediático”, “El Ministro del Interior dice que no hay delincuencia, que es mala percepción de la gente”, “De terror”, “Espero que estés bien”, fueron algunas reacciones de sus fanáticos.

Ante la ola de comentarios, Verónica Linares envió un nuevo mensaje en el que dijo que estaba bien: “(Estoy) fastidiada nada más. Felizmente”.

Hoy me convertí en parte de la estadística. Me robaron el celular. Felizmente no me encañonaron, fue dentro de @plazavea. Bloqueé la línea de inmediato. En @MovistarPeru me contaron que cada día, solo en ese local, atienden 60 reposiciones de celular por robo ¡60! #Inseguridad — Verónica Linares (@VeroLinaresC) October 6, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019. (Video: América TV) null