La periodista Verónica Linares le echó en cara a su colega y amiga Rebeca Escribens el haber publicado fotos en bikini durante sus vacaciones. Todo ocurrió en pleno noticiero en vivo.

La broma que desató carcajadas de sus compañeros se inició cuando Rebeca comenzó a modelar durante su bloque de espectáculos. En allí cuando fue interrumpida por Verónica, quien le dijo: "No te voltees" (con el fin de que la actriz no enseñe el derrier)

Ante esta sugerencia, Rebeca le increpó: “Bien graciosa eres, si tú eres plana igual que yo”. La periodista no se quedó callada y le dio 'directo a la vena': “No subo (a las redes) fotos mías calata. Estabas semi calata”.

"Tengo rollos y soy feliz con ellos"😜 pic.twitter.com/LPR0bs1v6L — Rebeca Escribens (@Rescribens) 12 de octubre de 2017

“¿En qué vas a playa con polo? (sic)”, le preguntó Rebeca. A lo que Verónica contestó: “Pero no me tomo fotos y la subo a las redes sociales... No te quejes si queremos que desfiles sexy”.