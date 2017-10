Verónica Linares por Perú vs. Argentina: 'Ni mi vieja me verá el jueves, pero es mi responsabilidad'

Luego de las fuertes críticas hacia el parlamentario de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, por vacacionar en Europa durante la semana de representación del Congreso, Verónica Linaresenvió un contundente mensaje sobre la responsabilidad.

“Si tú vas a estar cinco años en el Congreso, cinco años duros, de mucho trabajo, de sacrificio familiar (…) ¿Por qué? Porque no vas a tener vacaciones. Son cinco años que me voy a dedicar a esto. Lo demás, piña. Y asumes esa responsabilidad”, manifestó Verónica Linares.

Ante esta declaración, el congresista oficialista Guido Lombardi, quien estuvo presente en el programa N Portada, refutó diciendo que ellos no tienen reglas tan rígidas y que si el pleno de este jueves no termina a las 3 de la tarde, a las 4:30 lo dejaría para ver el partido Perú vs. Argentina.

“El jueves hay pleno y yo sospecho que va a terminar a las 3 de la tarde. Espero. Si no termina a las 3 de la tarde, yo a las 4:30 me paro y me vengo a ver el partido. ¿Por qué no lo puedo hacer?”, dijo Guido Lombardi.

Sin embargo, Verónica Linares afirmó que ella sí estaría presente en la conducción del programa porque esa es su responsabilidad, pese a que, probablemente, ni su mamá la vería.

“Ni mi vieja me va a ver acá el día jueves pero mi responsabilidad, como periodista y conductora de este programa, es estar aquí. Lo mínimo es que los congresistas asuman. No sé lo del jueves, congresista Lombardi, pero en general, son cinco años y yo cinco años tengo que estar en esto. Piña lo demás, horrible, pero es una responsabilidad”, dijo la periodista.