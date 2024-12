"Empezaron a hacer consumos": Verónica Linares denuncia el robo de su tarjeta de crédito

La periodista Verónica Linares, conocida conductora de América Noticias, compartió un desagradable incidente que vivió el sábado 28 de diciembre. A través de un video en su cuenta de Instagram, contó cómo fue víctima del robo de su tarjeta de crédito mientras disfrutaba de una comida familiar en un restaurante.

En su relato, Linares explicó que estaba acompañada de su esposo e hijos cuando ocurrió el robo. Dijo que aunque suele ser extremadamente cuidadosa con sus pertenencias, un breve descuido bastó para que los delincuentes aprovecharan la ocasión.

“Me siento de lo más sonsa porque tantas veces les he dicho que no se descuiden, pero bueno, me descuidé por un ratito”, expresó la periodista, visiblemente afectada. Lo más llamativo del caso fue la precisión con la que los ladrones actuaron, llevándose únicamente su tarjeta de crédito sin sustraer la billetera ni la cartera completa.

Notó la ausencia de la tarjeta cuando intentó pagar la cuenta del restaurante. Al principio pensó que podría haberla perdido, pero al llegar a casa y no encontrarla en ningún lugar, comprendió que había sido víctima de un robo.

Posteriormente, el banco la contactó para informarle sobre consumos inusuales realizados con su tarjeta. Fue entonces cuando decidió volver al restaurante para revisar las cámaras de seguridad, confirmando lo sucedido.

“En las cámaras se ve a dos mujeres cerca de mi mesa. Una de ellas hablaba por teléfono mientras la otra metía la mano en mi cartera. Sacaron la tarjeta, que estaba encima en la billetera, y comenzaron a hacer compras”, detalló la conductora.

Luego de ello, acudió a la comisaría para presentar una denuncia policial, un requisito necesario para activar el seguro de la tarjeta de crédito y proceder con las investigaciones. Además, aprovechó la oportunidad para advertir a sus seguidores sobre este tipo de robos, que suelen ejecutarse con notable rapidez y discreción.

