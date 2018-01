La cantante Vernis Hernández , reapareció en la escena musical con una versión en salsa de la canción 'Tú me partiste el corazón' de Maluma . La canción es un cover con el artista colombiano Jean Barrios.

"Fue Jean Barrios quien me propuso lanzar un feat de ‘Tu me partiste el corazón’ de Maluma. Tiene de todo, es una mezcla de salsa, reggaetón, merengue y una fusión bastante latina. Estamos llevándolo a EE.UU., Colombia y a finales de abril vamos a Japón porque Jean es conocido allá", precisó la ex vocalista de 'Son Tentación'.

Por otro lado, la cantante aseguró que no tiene ninguna rivalidad con la salsera Yahaira Plasencia; sin embargo, contó que se han cruzado en dos oportunidades, pero la ex pareja de Jefferson Farfán nunca la saludó.

"La verdad es que no la conozco, lo que sé de ella es lo que salió en televisión y nada más... Hemos coincidido en dos eventos grandes donde me ha pasado por delante y ni me ha saludado. Yo no gano nada con su saludo, pero un saludo no la hace ni más ni menos", precisó.