Venezolanos acusan de 'chavista' a cantante de Servando y Florentino durante su visita a Cusco

El cantante Servando Primera, del dúo venezolano Servando y Florentino, pasó un desagradable momento cuando realizaba una visita en el Cusco luego del concierto ofrecido en Lima hace unos días.

En un video difundido a través de las redes sociales, se puede ver como Primera es interceptado por dos de sus compatriotas cuando caminaba por las calles de la Ciudad Imperial.

Según se escucha, los reclamos estaban dirigidos a la ya conocida cercanía del cantante con el régimen de Nicolás Maduro y el 'Chavismo'. "Si tu compartieras mis 'arrecheras' (enojo) no estuvieras aquí, compartiendo con todos los que estamos aquí" le dice una de las personas.

Venezolanos residentes en Cusco acusaron de 'Chavista' a cantante (Facebook)

El ex Salserín respondió a los cuestionamientos diciéndoles que lo estaban juzgando injustamente. "Si no fuera venezolano me supiera a m..., porque no nos conocemos, me estás juzgando sin conocerme".

Varios minutos después de la discusión, un agente de seguridad intenta cortar la pelea invitando a Primera a ingresar a un local cercano.

El año pasado este mismo cantante fue confrontado en Miami por un grupo de venezolanos quienes lo acusaron de estar del lado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.