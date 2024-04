La cantante y compositora colombiana Shakira anunció su tan esperada gira mundial, titulada ‘Las mujeres ya no lloran’, durante su participación estelar en el Festival Coachella 2024. Acompañada por el productor musical argentino Bizarrap, la artista sorprendió a los asistentes del festival con la noticia de su próximo tour.

“Buenas noches, Coachella... Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre en esta ciudad, ¡No puedo esperar!”, declaró la artista emocionada durante su presentación.

La intérprete de éxitos como ‘Pies descalzos’ y ‘Waka Waka’ no ofreció más detalles sobre su nuevo espectáculo musical, pero aseguró que en los próximos días revelará fechas y lugares específicos a través de sus redes sociales. Shakira solicitó a sus fanáticos interesados en asistir a sus conciertos que se registren en su página oficial, shakira.com.

Antes de concluir su actuación, Shakira adelantó que su World Tour comenzará en noviembre de 2024 en Estados Unidos. Asimismo, se espera que la cantante visite México a principios de 2025.

Shakira anuncia gira internacional.

Billie Eilish y Shakira fueron las artistas sorpresa en la primera noche de Coachella

El último viernes se dio inicio al festival Coachella en Indio, California, con una noche llena de emociones y sorpresas en el desierto. Entre los momentos más destacados de la velada, Shakira y Billie Eilish hicieron apariciones inesperadas durante el evento, dejando a los asistentes asombrados.

Billie Eilish fue la artista sorpresa durante la presentación principal de Lana Del Rey. La joven estrella subió al escenario para acompañar a Del Rey en un dueto de la emblemática canción “Video Games”, deleitando al público con su armoniosa interpretación. Además, ambas artistas cantaron juntas “Ocean Eyes”, una de las canciones más populares de Eilish.

Billie Elish se presentó junto a Lana del Rey en Coachella. (Foto: Instagram)

Por su parte, en la presentación de Bizarrap en Coachella, la superestrella colombiana Shakira sorprendió a los asistentes al interpretar “La Fuerte” y su éxito “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″. La combinación de talentos entre Bizarrap y Shakira fue uno de los puntos culminantes de la noche, recibiendo una ovación entusiasta del público.

Shakira se presentó junto a Bizarrap en Coachella.

El festival también contó con la participación de otros artistas destacados como No Doubt, Doja Cat y el rapero Tyler, The Creator, quienes encabezaron el festival. Otros artistas notables como Peso Pluma, Ice Spice, Blur, Sublime y J. Balvin también formaron parte de la programación, ofreciendo una variedad de actuaciones en los numerosos escenarios del festival.









