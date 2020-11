La modelo e influencer Vania Bludau se acaba de realizar un nuevo tatuaje con el nombre de una persona especial en su vida. Al parecer, algunos creían que se trataba del guerrero Mario Irivarren con quien protagonizó un ‘ampay’ donde se les vio dándose un apasionado beso.

Sin embargo, ese no es el nombre que se acaba de tatuar Vania, sino que es el de su madre llamada Nuria, a quien extrañó mucho durante la cuarentena causada por el nuevo coronavirus.

“El tatuaje que me he hecho es el nombre de mi mamá por más que algunos crean que es otro nombre es el nombre de mi mami. Ella se llama Nuria y me lo hice hace unos días en Perú”, señaló Vania en sus historias de Instagram.

Debido a que Vania vive y trabaja en Estados Unidos, estuvo alejada de toda su familia, ya que por la pandemia se cerraron las fronteras tanto en nuestro país como en el de Norteamérica.

“Yo no la pasé tan bien como muchos durante esta cuarentena, cuando estuve en Perú no dejaba de mirar a mis amigos y a mi familia porque ha sido unos días lindos y ahora con mi familia más”, contó la influencer.

Vania Bludau ya retornó a Estados Unidos con su hermana y su madre con quienes está bellos momentos familiares.

Pese a que no habló sobre su acercamiento con el integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren, se conoce que el guerrero viajará en diciembre para encontrarse con ella, tal como lo confirmó el propio influencer hace unos días en América Espectáculos.

VIDEO RECOMENDADO

VMT: Damnificados de las 14 viviendas que fueron consumidas por incendio piden ayuda.

TE PUEDE INTERESAR